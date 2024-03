Quer pela televisão, quer pelas notícias, a verdade é que quase todos os portugueses vão ficando a par daquilo que se passa no 'Big Brother'. Nem todos veem, mas os nomes e as caras dos concorrentes acabam por chegar a uma boa parte - mesmo quando a edição tem menos de uma semana.

Desta nova temporada, há claramente um nome que se destaca: Catarina Miranda. A participante de Almeirim, de 25 anos, entrou em grande no formato e roubou todas as atenções. Tornou-se rapidamente odiada por muitos e tolerada por muito poucos, ainda que não se canse de sublinhar que o seu grande objetivo é levar os 100 mil euros para casa. Criar amizades? Isso não está na lista de prioridades.

Se a postura correrá como esperado, isso só saberemos for a nomeações. Para já, e de acordo com o primeiro ranking de popularidade, Catarina levou um 'cartão vermelho' dos espectadores e foi mandada para o banco (neste caso, para se sentar na última posição da tabela).

Leia Também: Eis o primeiro ranking de popularidade do 'BB'. Há várias surpresas

Voltando um pouco atrás, à gala de estreia, para além do nome de Catarina Miranda houve outros dois que ganharam particular atenção. Desde logo, vale destacar o de Daniela Ventura, que em 2022 se converteu ao Islamismo, o que a ajudou a encontrar "o equilíbrio da vida". Aos espectadores, antes de entrar, e aos colegas, já no interior da casa, tem procurado desmistificar mitos associados a esta religião, tendo sido sempre ouvida por todos com a maior atenção.

Nas redes sociais, Daniela foi até elogiada por Rita Pereira. "Fiquei fã da Daniela. Vamos aprender tanto sobre a sua religião e costumes. O respeito será o mais importante", escreveu a atriz numa story partilhada nas redes sociais.

Leia Também: A concorrente do 'Big Brother' que conquistou Rita Pereira: "Fiquei fã"

Para além do nome de Daniela, também o de Jacques Costa tem sido repetido inúmeras vezes. Trata-se da primeira pessoa não-binária a entrar na 'casa mais vigiada do país' e logo na primeira gala, numa conversa com Cláudio Ramos, deixou assente que quer ser tratada com os pronomes femininos.

Leia Também: Jacques Costa, do Big Brother, identifica-se como uma pessoa não-binária

Na segunda-feira seguinte, o tema foi falado no 'Dois às 10' e foi aí que surgiu um polémico comentário de Luísa Castel-Branco. "Se uma pessoa não é homem nem mulher, é um gato?", fez notar a escritora, entre outras coisas.

Leia Também: "Se uma pessoa não é homem nem mulher, é um gato?"

Sabemos também que as redes sociais estão cada vez mais atentas ao que se passa no 'Big Brother' e foi assim que uma conversa entre Jacques e Catarina Miranda, de quem já lhe falámos acima neste texto, se tornou viral. Jacques tentou explicar à colega que quer ser tratada como 'ela', algo que deixou Catarina confusa. Para tentar compreender, fez novas perguntas e o momento, considerado muito divertido por inúmeras pessoas, ganhou vários gostos e partilhas em pouco tempo.

Leia Também: "Queres que te trate como rapariga?". A conversa do 'BB' que já é viral

Também a propósito do facto de Jacques Costa querer ser tratada com os pronomes femininos, foi emitido um comunicado na página oficial da concorrente que procura esclarecer essa mesma questão, levantada nos espaços de comentário do programa e, como não podia deixar de ser, nas redes sociais. Os representantes de Jacques sublinham que "pessoas não-binárias podem escolher uma variedade de pronomes, incluindo 'ela', 'ele' ou formas neutras como 'elu'" e que para apoiar a Jacques basta "respeitar os pronomes escolhidos".

Leia Também: Equipa de Jacques Costa emite comunicado após polémica sobre pronomes

Olhando novamente para a gala de estreia, importa vincar a primeira participação de Francisco Monteiro e Márcia Soares como comentadores, lugares que nas edições anteriores pertenceram a Flávio Furtado e Bruna Gomes. O Fama ao Minuto esteve nos estúdios da TVI e falou com Francisco, que clarificou a relação que mantém com Márcia, e com Cláudio, que abordou o facto de estar "orgulhoso" do leque diversificado de concorrentes.

Por todo o destaque dado à nova edição do 'Big Brother' ao longo de toda a semana, o Fama ao Minuto destaca o reality show da TVI como sendo o Tema da Semana.

Leia Também: Cláudio Ramos e o novo 'Big Brother': "É importante que se lance debate"