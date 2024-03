Da gala de estreia do 'Big Brother 2024' saíram grandes debates. Talvez o mais intenso se prenda com Jacques Costa, a primeira pessoa não-binária a entrar na 'casa mais vigiada do país'.

A participante pediu a Cláudio Ramos para ser tratada com os pronomes femininos, o que foi entendido por alguns espectadores como sendo incongruente, dado que já existem pronomes pessoais neutros.

Para clarificar a posição de Jacques, foi emitido um comunicado na página da concorrente em que são deixadas várias explicações.

"Como sabem, a nossa amiga Jacques entrou no 'Big Brother' como a primeira pessoa não-binária do programa São muitas as mensagens de apoio e carinho que temos recebido, e por isso estamos imensamente gratos. No entanto, temos notado que têm vindo a surgir algumas questões sobre a escolha da Jacques em utilizar pronomes femininos. Gostaríamos de aproveitar este momento para explicar o que isto significa e por que é tão importante respeitar esta escolha", começa por referir a nota.

"O que significa ser uma pessoa não-binária? Ser não-binário é uma identidade de género que não se enquadra exclusivamente nos conceitos tradicionais de masculino ou feminino. Pessoas não-binárias podem identificar-se como ambos os géneros, nenhum deles, ou como algo completamente diferente. É uma expressão única de quem são e merece ser reconhecida e respeitada como qualquer outra identidade de género. Por que são importantes os pronomes? Os pronomes são uma parte fundamental da identidade de uma pessoa. São a forma como nos referimos aos outros e demonstramos respeito pela sua identidade. Utilizar os pronomes corretos é uma maneira simples, mas poderosa, de reconhecer e validar a identidade de género de alguém", acrescenta o comunicado.

O texto sublinha também que as "pessoas não-binárias podem escolher uma variedade de pronomes, incluindo 'ela', 'ele' ou formas neutras como 'elu", ainda que a "língua portuguesa enfrente desafios na comunicação não-binária".

"Como podemos apoiar a Jacques? É simples: respeitar os pronomes escolhidos pela Jacques (ela/dela). Isto significa utilizar os pronomes que ela prefere, como ela, e evitar o uso de pronomes que não correspondam à sua identidade de género. Para além disso, devemos educar-nos sobre diversas identidades de género e promover um ambiente de respeito e inclusão. Agradecemos a todos pelo apoio que têm dado à Jacques. Vamos continuar a celebrar a sua autenticidade e a enviar amor e positividade durante a sua jornada no 'Big Brother'", remata o texto.

O comunicado foi deixado na legenda de uma publicação que tem como fotografia a presença de Zé Lopes e Luísa Castel-Branco no 'Dois às 10' de ontem, no rescaldo da gala. Nesse momento, a escritora foi muito crítica em relação a Jacques Costa, tendo dito, entre outras coisas, a frase: "Se uma pessoa não é homem nem mulher, é um gato?".

O Lifestyle ao Minuto esclareceu aqui outras dúvidas relativas a este tema.

