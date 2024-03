O 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 25 de março, começou com a análise à estreia do 'Big Brother 2024', feita pelos comentadores Zé Lopes e Luísa Castel-Branco, com as opiniões de ambos a divergirem.

Se Zé Lopes optou por elogiar a entrada de Jacques Costa, a concorrente que se identifica como uma pessoa não-binária, já Luísa aproveitou o momento para, com alguma indignação, falar sobre este tema.

"Enquanto a Inteligência Artificial não fizer uma máquina para fazer filhos, há dois géneros: os homens e as mulheres. Podem chamar o que quiserem", começou por dizer.

De seguida, Luísa explicou que percebe quando uma pessoa não se identifica com o género com o qual nasceu e que, pelo contrário, se identifica com o género oposto, ainda que não conceba que uma pessoa não se identifique com nenhum dos géneros.

"No outro dia vi um homem a puxar um outro homem pela coleira. Depois explicaram-me que ele todos os dias passeia o companheiro, que é um cão. É no que isto dá. Se uma pessoa não é homem nem mulher, é um gato? (...) As pessoas que estão lá em casa, da minha idade e não só, perguntam como eu: 'mas que raio é isto?'", disse então Luísa, a motivar alguns risos em estúdio.

"Ele não devia querer ser tratado como ele ou ela, ele tinha de ser tratado como elu [pronomes pessoais neutros]", disse ainda a escritora, opinião com a qual concordou Zé Lopes: "Se ele defende que é não-binário, tem de ir ao encontro daquilo que os não-binários defendem".

Ouça aqui o debate.

Leia Também: Jacques Costa, do Big Brother, identifica-se como uma pessoa não-binária