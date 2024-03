Jacques Costa faz parte do grupo de 20 concorrentes do 'Big Brother 2024'. No vídeo de apresentação, explicou ser uma pessoa não-binária, ou seja, alguém que não se identifica nem com o género masculino, nem com o género feminino.

Já no confessionário, Jacques disse a Cláudio Ramos que queria ser tratada com os pronomes femininos. "Nunca me identifiquei com estas duas construções de homem e mulher", fez notar primeiramente.

"As pessoas olham imenso, em todo o lado. Tento pensar que aquilo que as pessoas veem é uma visão reduzida daquilo que sou", acrescentou ainda.

Jacques Costa, vale sublinhar, tem 23 anos, é de Loures e é licenciada em relações internacionais. Vive com o irmão gémeo e é filha de um encenador português e de uma produtora que atualmente vive em França.

