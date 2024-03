Acaba de ser divulgado, através das redes sociais da TVI, o primeiro ranking de popularidade da nova edição do 'Big Brother'. De acordo com as primeiras reações dos espectadores, deixadas na caixa de comentários, existem várias surpresas.

Logo a começar pela primeira posição, que é agora ocupada por Leokádia Pombo. Embora não tenha sido uma protagonista nesta primeira semana, a concorrente angolana parece ter conquistado o público com a sua postura divertida e muito descontraída.

Carolina Nunes e Ilona Matviychuk ficaram na segunda e terceira posições, completando assim o pódio dos favoritos.

Agora, importa olhar para o fundo da tabela, onde residem os menos populares. No último lugar está Catarina Miranda, a principal figura destes primeiros dias dentro da casa. Direta e 'sem papas na língua', a ex-concorrente do 'Hell's Kitchen' já fez várias inimizades e os espectadores reprovaram esse comportamento. Na 19.º e 18.º posições ficaram Catarina Ribeiro e André, respetivamente.

Vale lembrar que nomeados estão Carolina Nunes, Catarina Ribeiro, João Oliveira e Nélson Fernandes, sendo que um deles irá abandonar a casa já no próximo domingo, numa nova gala conduzida por Cláudio Ramos.

Veja abaixo o ranking de popularidade completo:

1º Leokádia

2º Carolina

3º Ilona

4º David

5º João

6º Daniel

7º Luís

8º Fábio

9º Gabriel

10º Nelson

11º Alex

12º Renata

13º Jacques

14º Daniela

15º Catarina Sampaio

16º Margarida

17º Sérgio

18º André

19º Catarina Ribeiro

20º Catarina Miranda

Leia Também: Há menos um nomeado no 'Big Brother'. Saiba quem foi salvo