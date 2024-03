A atual edição do 'Big Brother' está a ser amplamente elogiada pelo facto de ter no leque de concorrentes pessoas muito diversificadas, com destaque para Daniela Ventura, que se converteu ao islamismo em 2022, e Jacques Costa, a primeira pessoa não-binária a entrar neste reality show em Portugal.

Nesse sentido, os próprios concorrentes estão a tentar aprender mais sobre estas duas realidades mencionadas, o que motivou uma conversa que, em poucos minutos, se tornou viral nas redes sociais.

Jacques Costa e Catarina falavam sobre estratégias de jogo quando surgiu a primeira abordagem sobre o facto de a primeira ser não-binária.

"Estás a usar o pronome errado. Usa o 'ela'. Eu sei que estamos a falar de ti, mas tenta...", pediu Jacques, com Catarina a questionar de imediato: "Mas queres que te trate como uma rapariga?".

Jacques explicou então que quer ser tratada com os pronomes femininos, ainda que Catarina tenha aproveitado para fazer mais perguntas. "És um homem?", questionou, com Jacques a reforçar que é não-binária. "Mas tens pilinha?", continuou Catarina, com a colega a responder afirmativamente.

Catarina ofereceu-se depois a emprestar um vestido a Jacques e perguntou ainda se a colega gosta "de homens ou mulheres". "Essa parte é secundária. Normalmente gosto de homens", explicou.

