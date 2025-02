Daniela Ventura esteve a responder a uma série de questões que lhe foram colocadas pelos seus seguidores no Instagram. Para além de falar sobre o transtorno com que entrou no 'Big Brother 2024', a antiga concorrente do reality show confessou sentir "saudades de mostrar o cabelo", mas que não se arrepende da decisão que tomou quando se converteu ao islamismo.

"Mas eu lembro-me o porque é que escolhi cobrir o meu cabelo e o corpo e ajuda-me na minha relação com Deus", notou.

"Se um dia escolher tirar também será a minha decisão, não deixarei de ser muçulmana por tirar o hijab. Só deixamos de ser muçulmanos quando deixamos de rezar para sempre", explicou.

"E graças a Deus estou muito perto Dele neste momento, mas ainda tenho a minha personalidade e estou a trabalhar nela e as pessoas aproveitam todos os meus erros para usar o Islam e isso é muito errado, mas Allah sabe os meus esforços", completou.



© Instagram - Daniela Ventura

