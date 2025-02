Daniela Ventura assumiu recentemente que sofre de transtorno de personalidade borderline, doença com a qual já tinha sido diagnosticada quando entrou no 'Big Brother 2024'.

"Alguma vez tiveste episódios de borderline no 'BB'?", quiseram saber os seguidores do Instagram da jovem, que não teve receio de contar a sua verdade.

"Sim! Na altura que entrei a medicação que estava a tomar (e foi dito pela própria psicóloga deles) não era a correta para mim, por isso, muitas vezes tinha muitos surtos", confessou.

"Muitas vezes estava super eufórica e depois super cansada e depressiva. Muitas vezes ‘explodia’ do nada com coisas mínimas. Isso era tudo por causa de gatilhos do BPD. Mas eu nunca falava sobre, porque poderia ser usado contra mim como tentativa de vitimização", contou.

Quanto ao facto de dentro do reality show da TVI nunca ter abordado o tema, Daniela explicou ter sentido que não o podia fazer.

"Também fui chamada a atenção por não poder falar que ia tomar a medicação, porque ‘ninguém precisava de saber’. O que me fazia sentir que falar sobre a minha doença era proibido, porque explicaria muitas ações minhas lá dentro e já não me encaixaria no papel de vilã feito para mim", completou.



© Reprodução Instagram - Daniela Ventura

Leia Também: "És taróloga. Isso não vai contra o islamismo?" Daniela Ventura responde