A voz do 'Big Brother Famosos' fez esta quinta-feira um esclarecimento em direto, no Diário da tarde, onde deixou claro que "Leandro não teve nenhum privilégio" em relação aos restantes concorrentes e nem nenhuma missão.

"O Leandro não é uma pessoa especial, nem tem um tratamento especial", garantiu a voz.

Este esclarecendo surgiu depois de vários concorrentes terem manifestado dúvidas perante o facto de Leandro ter dado a entender que tinha entrado no jogo com uma missão, tendo informações secretas e com vantagem perante os restantes.

