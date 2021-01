Se as primeiras horas do 'Big Brother - Duplo Impacto' deram a entender que se iria formar um triângulo amoroso entre Anuska, Hélder e Bruno Savate, no terceiro dia de experiência o jogo começa a revelar novas facetas.

Durante a festa que decorreu na noite desta quarta-feira, Savate e Joana estiveram grande parte do tempo a conversar na rua, afastados do restante grupo.

O facto de Joana se mostrar particularmente sorridente na companhia do nortenho fez a comentadora Cinha Jardim desconfiar de que estaria a nascer uma atração entre ambos.

Já dentro da casa, também Anuska se apercebeu da proximidade e afirmou à dupla que "existe uma química" entre ambos.

