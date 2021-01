Durante a festa que tomou lugar na casa da Ericeira na noite desta quarta-feira, com o propósito de celebrar o Dia de Reis, Teresa e Hélder envolveram-se numa discussão que deixou o participante de Santa Maria da Feira 'fora de si'.

Tudo começou quando a ex-cabeleireira acusou Hélder de não manifestar as suas opiniões e deixar que os outros concorrentes "lhe passem a perna", o que não caiu bem ao concorrente e o deixou irritado.

"Fazem de mim uma criança mas quando me ouvem a falar, falo a sério. [...] Tentas puxar por mim para eu estragar o meu jogo", atirou.

Sem "conseguir acalmar-se", Hélder foi mais longe e afirmou ainda que a atitude de Teresa o fez ter "vontade de desistir".

Mas as palavras de Hélder não tocaram o coração de Teresa, que ao ver o colega tirado do sério, apenas irozinou: "Estudaste o papel para fazeres essa cena? Fazia parte do teu guião?".

Leia Também: Érica Silva chama "otário" a Rui Pedro: "Também vou ser ameaçada?"