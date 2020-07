O 'Big Brother' regressou este domingo, dia 5, com uma nova gala pronta a deixar os espetadores colados ao ecrã.

De entre os nomeados em risco de serem expulsos, acabou por ser Jéssica a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa com 57% dos votos. Noélia foi a segunda mais votada, com 43% dos votos.

Pedro Alves ficou lavado em lágrimas com a notícia. O concorrente mostrou vontade de sair com a amada, mas acabou por perceber que seria melhor para si ficar na casa mais vigiada do país e continuar a jogar.

Até porque a noite começava a ser cheia de surpresas. Pedro recebeu uma imunidade oferecida pela namorada, Jéssica, e foi eleito o líder da casa.

Com o fim da noite, chegou o momento das nomeações. Depois de acharem que teriam de escolher três concorrentes para nomearem, os participantes foram surpreendidos com a notícia de que teriam de fazer apenas uma escolha. Das escolhas de todos resultaram os seguintes eleitos a expulsão no próximo domingo: Diogo, Daniel Guerreiro, Noélia e Teresa.

Importa lembrar que esta semana foi anunciada uma alteração importante no jogo. O público vota agora para salvar e não para expulsar como tinha acontecido até aqui.

Leia Também: 'Big Brother': Teresa confessa que está a pensar em desistir