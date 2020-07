Será que haverá mais uma desistência no 'Big Brother'? Na mais recente festa que aconteceu na casa mais vigiada do país, Teresa acabou por se afastar dos colegas e refugiou-se no confessionário.

Durante uma conversa com o 'Big', a concorrente confessou que estava a pensar em desistir do reality show.

"Estive a pensar em sair este domingo. Acho que já não tenho idade para isto", notou.

Para esta semana encontram-se nomeados Daniel Guerreiro, Noélia, Soraia e Jessica.

Veja o momento referido aqui.

