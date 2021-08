Cada vez mais inseparável de Jennifer Lopez, Ben Affleck parece estar decidido em passar o resto da vida ao lado da cara metade e o casamento pode estar para breve.

Esta segunda-feira, o ator foi apanhado numa das lojas Tiffany & Co. na Califórnia a ver anéis de noivado na companhia da mãe, Sam, e do filho Samuel. As imagens foram publicadas pelo site Page Six.

O casal, recorde-se, já esteve noivo. Ben pediu a mão de Jennifer Lopez em novembro de 2002 e a boda acabou por ser adiada devido ao "excesso de atenção dos média". Em 2004, o casal separou-se e só voltou a dar uma oportunidade ao amor recentemente.

Em abril deste ano, poucas semanas depois de J.Lo terminar o noivado com Alex Rodriguez, surgiram as primeiras notícias de que estaria próxima de Ben Affleck. O romance foi confirmado a 24 de julho, dia em que a artista celebrou 52 anos, com a foto de um beijo apaixonado.

