Jennifer Lopez e Ben Affleck reuniram-se com os filhos para um noite de teatro. A família foi assistir ao espetáculo 'Hamilton' no Pantages Theatre, em Los Angeles.

O casal juntou-se às filhas de Ben, Violet, de 15 anos, e Seraphina, de 12, e aos filhos de Jennifer, os gémeos Max e Emme, de 13. O filho do ator, Samuel, de nove anos, não estava presente, mas a mãe de Affleck, Christine, não faltou ao encontro.

De acordo com o TMZ, assim que a cortina fechou no final do espetáculo, Jennifer e Ben deram um 'beijo' com as máscaras. Além disso, o ator manteve-se sempre perto de Jennifer.

A família acabou por passar despercebida, uma vez que entraram assim que as luzes do local foram diminuídas. No entanto, não conseguiram escapar a algumas fotografias. Veja abaixo:

