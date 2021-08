A relação de Jennifer Lopez e Ben Affleck continua no centro das atenções e não deixam de mostrar em público o amor que os unes.

Ainda esta terça-feira, ambos foram novamente fotografados a darem um beijo apaixonado enquanto se despediam. As imagens foram captadas do lado de fora da mansão do ator, em Los Angeles.

Novas fotos que chegam depois de Ben ter celebrado o seu 49. aniversário no domingo, 15 de agosto.

De acordo com o Page Six, na ocasião a cantora estava a usar uns ténis P448, no valor de 298 dólares (255 euros). Nas imagens é ainda possível ver a assistente de Jennifer, que aguardava pela cantora enquanto esta se despedia do seu amor.

Um momento que está já a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

Leia Também: Alex Rodriguez recorda relação com Jennifer Lopez. "Incrível"