Alex Rodriguez enfrentou vários desafios e contratempos no ano passado - incluindo a separação da ex-noiva, Jennifer Lopez -, mas não deixa de se concentrar em "todas as coisas positivas" na sua vida.

"Tive cinco anos de uma vida e parceria incríveis e também com as minhas filhas, aprendemos muito", começou por dizer, referindo-se também ao romance com Jennifer Lopez.

"Agora temos a oportunidade de pegar nisso e seguir em frente, e dizer: 'Estamos muito gratos pelos últimos cinco anos, como podemos tornar os próximos cinco anos melhores através das lições que aprendemos?'", acrescentou.

"Estou num ótimo lugar. Sou muito grato por onde Deus me colocou, e estou realmente ansioso. Principalmente para ver como é que as minhas meninas vão continuar a crescer", disse ainda em entrevista ao Entertainment Tonight.

Recorde-se que neste momento Jennifer Lopez mantém uma relação amorosa com Ben Affleck, com quem já tinha vivido um romance no passado.

