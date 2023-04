Keanu Reeves e namorada, Alexandra Grant, prenderam todas as atenções ao marcarem presença no último sábado, 15 de abril, num evento no Museum of Contemporary Art Gala, em Los Angeles.

O casal trocou um beijo na red carpet, tendo o momento sido captado pelos fotógrafos presentes no local. O que ator, de 58 anos, e a companheira, de 49, não esperavam era que a imagem viesse a tornar-se assunto nas redes sociais, abrindo uma discussão que divide opiniões.

Keanu Reeves surge a beijar a namorada de olhos abertos, gesto considerado pouco romântico para alguns.

Terá sido surpreendido pelos fotógrafos ou fará o ator parte daqueles que acham que nada tem de errado beijar a cara-metade enquanto olhamos para o seu rosto... ou para o que em volta se passa?

A foto de Keanu Reeves e Alexandra Grant que está a dar que falar

