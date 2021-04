Joana Longoria, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', voltou a recorrer à sua conta oficial de Instagram para partilhar com os fãs novidades sobre o estado de saúde do seu filho, o pequeno António.

"Esta foto representa os meus dias, os meus pensamentos dia/noite e todo o meu amor", pode ler-se na legenda de uma nova fotografia de mãe e filho, ainda com o bebé internado no hospital.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' teve de fazer uma cesariana de urgência e o seu bebé nasceu prematuro, tendo por isso ficado de imediato internado nos cuidados intensivos.

"Têm sido dias loucos, com muito stress e ansiedade à mistura porque está quase mas o quase não chega...", lamenta a jovem mãe, que apesar de já terem passado 27 dias desde o parto ainda não conseguiu levar o bebé para casa.

"Para juntar à festa o meu leite não tem saído como inicialmente, então ele está a ser alimentado com o meu e o artificial, o que deixa com uma sensação de falha", conta ainda Joana, que nem mesmo com todas estas adversidades perde a esperança de em breve ter o seu menino em casa.

"Mas pronto nada que não se resolva, no meio disto tudo faltam 10 gramas para os 2 kg e o Tozinho cada vez mama mais quantidade! Está quase, se Deus quiser", termina.

Confira a galeria para ver as fotografias de Joana Longoria com o filho recém-nascido.

Leia Também: Joana Longoria partilha foto do filho bebé nos cuidados intensivos