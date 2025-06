Em casa de Eva Longoria foi dia de festa. O filho da atriz, Santiago Enrique Bastón, carinhosamente tratado por Santi, completou sete anos.

A data, como seria de esperar, foi assinalada na página de Instagram da atriz norte-americana, que publicou na rede social algumas ternurentas imagens em que aparece com o filho. Na legenda, a mamã dedicou carinhosas palavras a celebrar o aniversário do pequeno Santi.

"Feliz sétimo aniversário para o meu Santi! Amo-te muito, muito", escreveu a atriz, de 50 anos, na referida publicação que fez na quinta-feira, dia 19 de junho.

Nas imagens, que pode ver na publicação abaixo, podemos ver mãe e filho lado a lado, começando com uma fotografia em que o menino surge com um balão em forma de sete. Depois estão fotografias de ambos na praia, incluindo uma imagem amorosa do pequeno Santi sentado ao colo da atriz, que já integrou elenco de projetos como o filme 'Alexander e a Viagem Terrível, Horrível, Péssima e Muito Má'.

Assim que a publicação ficou disponível no Instagram, Eva Longoria não tardou a receber várias mensagens de colegas, amigos e fãs que recorreram à caixa de comentários. "Feliz aniversário, Santi! Amamos-te", pode ler-se na reação de Victoria Beckham. "Feliz aniversário, Santi", escreveu Melanie Griffith entre os vários desejos de um feliz aniversário para o menino.

Santiago Enrique Bastón, recorde-se, é fruto do casamento de Eva Longoria com José Bastón. O casal deu o nó em 2016 e no ano seguinte, em dezembro de 2017, anunciou que estava à espera do primeiro filho em comum.

"Desde o momento em que ele foi colocado nos meus braços, não conhecia um amor como este antes", escreveu a atriz no Instagram quatro meses depois do nascimento do filho, chamado na altura ao menino de "pequeno pacote de amor" e "milagre", recorda a People.

Eva Longoria é uma mãe muito orgulhosa e desde o momento em que o menino nasceu que não escondeu dos olhos públicos a fase radiante. Aliás, quando Santi tinha apenas dez meses, a atriz disse à revista que o filho "estava sempre com ela". "Se me seguir no Instagram, verá que ele está no set comigo, em reuniões", acrescentou na época.

E com o crescimento do menino, este também vai acompanhado os trabalhos da mãe nos ecrãs. Quando Eva Longoria esteve no 'Good Morning America' em março de 2025, a atriz contou que o filho viu o filme 'Dora e a Cidade Perdida'.

"Ele viu a aventureira Dora e ficou muito confuso por eu ser a mãe dela. Perguntou-me: 'Espera, tu és a mãe dela? Onde é que ela está? Por que não vive connosco?'", contou Eva Longoria ao relatar uma conversa com o filho.

Leia Também: Eva Longoria 'brilha' em Cannes ao lado do marido José Antonio Bastón