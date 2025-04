Eva Longoria destacou-se na Global Gift Gala, que decorreu na Suíça, no sábado, dia 19 de abril.

A atriz, de 50 anos, chamou a atenção com o look que escolheu usar na ocasião, tratando-se de um vestido justo, sem alças, prateado e cheio de brilho. O look ficou completou com joias no mesmo tom.

Eva Longoria não esteve sozinha no evento, tendo posado junto do filho, o pequeno Santiago Enrique Bastón, de seis anos.