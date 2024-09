Eva Longoria foi uma das várias caras conhecidas que marcaram presença na gala da amfAR que decorreu em Veneza, Itália, na noite de domingo.

A atriz não passou despercebida com o look que escolheu para a ocasião, tendo optado por um vestido em tons prateado e preto, transparente e com lantejoulas.

Um visual que deixou as curvas de Eva Longoria, de 49 anos, em evidência. Veja na galeria.

