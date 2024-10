O filho de Eva Longoria 'encheu de estilo' a passadeira vermelha da Global Gift Gala, que decorreu no hotel Four Seasons Hotel George V, em Paris, no sábado dia 5 de outubro.

Mãe e filho posaram juntos e o menino, Santiago, de seis anos, não passou, de todo, despercebido.

Santiago usou no evento um fato preto com camisa branca e ténis. Por sua vez, Eva Longoria deslumbrou com um elegante vestido em tons de prateado, transparente e cheio de brilho. Veja tudo nas imagens que estão na galeria.

De recordar que o menino é fruto do casamento e Eva Longoria com José Antonio Bastón.

