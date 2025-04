Eva Longoria foi mãe no dia 19 de junho de 2018, do pequeno Santiago Enrique Bastón, que atualmente tem seis anos e é fruto do casamento com José Antonio Bastón. Na altura, a atriz tinha 43 anos.

Nestes seis anos, a mamã tem vindo a partilhar na sua página de Instagram alguns dos momentos passados na companhia do menino, que também já esteve presente em algumas passadeiras vermelhas.

Atualmente com 50 anos, Eva Longoria não podia ser mais 'babada' e reunimos nesta galeria algumas das adoráveis partilhas de mãe e filho.

Leia Também: Eva Longoria deslumbra em antestreia de comédia