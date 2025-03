Eva Longoria deslumbrou na antestreia da comédia 'Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip', que decorreu na quarta-feira, dia 26 de março, em Los Angeles.

A atriz, de 50 anos, escolheu para a ocasião um vestido sem alças, em tons de verde-oliva e cinza-claro.

O evento decorreu no Teatro El Capitan e aproveitou também para tirar uma fotografia no Passei da Fama de Hollywood, junto da sua estrela.

