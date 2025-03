Eva Longoria 'arrasou' com um comprido e justo vestido vermelho na noite de abertura do Buena Vista Social Club Broadway, no Teatro Gerald Schoenfeld, em Nova Iorque, na quarta-feira, dia 19 de março.

A atriz, que completou recentemente 50 anos, destacou-se com a peça, que tinha um toque de ousadia com alguma transparência dos lados.

Para completar o visual, escolheu sapatos vermelhos e um casaco no mesmo tom. Veja nas imagens da galeria.

