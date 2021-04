Joana Longoria vive dias de emoções fortes com a chegada primeiro filho, o pequeno António, que nasceu prematuro no dia 26 de março. Esta quarta-feira, a recém-mamã atualizou sobre o estado de saúde do filho com uma partilha nas Instagram Stories.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' viu-se obrigada a realizar uma cesariana de urgência na sequência do deslocamento da placenta. O bebé nasceu às 31 semanas de gestação e encontra-se ainda na unidade de cuidados intensivos.

Apesar de ainda não existir uma data para o bebé receber alta, os pais começam a respirar de alívio. Na publicação, Joana afirmou que o recém-nascido estava a poucas horas de ser transferido para uma unidade de cuidados intermédios.

