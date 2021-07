Marta Bateira, verdadeiro nome de Beatriz Gosta, vive dias particularmente desafiantes no pós-parto. A humorista encontra-se a cumprir isolamento em casa com a filha bebé, de apenas três meses, sendo que ambas estão infetadas com a Covid-19 e apresentam vários sintomas da doença.

Tomada pela nostalgia e deixando o cansaço falar por si, Beatriz Gosta partilhou um desabafo no qual várias mulheres acabaram por se rever.

"Hoje eu estou cheia saudades de quem eu era. A Rainha da festa!!!

Cadê a alegria, a minha liberdade, aquela energia que eu sempre tive?!? Pode parecer futilidade, mas eu odeio o corpo que eu tenho agora", confessa o rosto da RTP.

"Paciência... pedem-me para ter paciência. Eu sei! Algum dia vou voltar a ter tempo para mim?", questiona, por mim, motivando nos comentários da publicação mensagens de apoio e força vindas de celebridades, amigos e seguidoras.

Leia Também: Bebé de Beatriz Gosta também está infetada com Covid-19