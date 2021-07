Beatriz Gosta, que no início desta semana descobriu estar infetada com a Covid-19, viveu esta quinta-feira mais um susto relacionado com a doença.

A humorista, que desde o início foi afetada por vários sintomas, precisou de levar a filha bebé, de apenas três meses, às urgências devido a problemas respiratórios.

"Hoje fui às urgências com a Luiza porque ela estava a chiar a respirar. Estava com o nariz entupido e não estava a respirar direito, e estava a tossir também", conta a humorista através de um vídeo partilhado nas suas redes sociais.

Após ter realizado o teste à menina, Beatriz Gosta ficou a saber que também a filha está infetada com a Covid-19.

Já com a medicação necessária em casa para melhorar os sintomas da bebé Luiza, o rosto da RTP mostrou-se confiante na recuperação.

"Dizem que é normal esta infeçãozita e vai passar", afirma, convicta de que nos próximos dias mãe e filha vão ver-se livres da doença.

