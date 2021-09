Bárbara Bandeira e Luís Borges reservaram a noite de segunda-feira para um encontro de amigos.

A ocasião ficou imortalizada com uma sessão de fotos onde a cantora e o modelo foram os principais protagonistas.

"Gosto de ti", declara Bárbara ao partilhar as imagens com os seguidores do Instagram.

Por seu turno, o modelo não ficou indiferente às palavras da amiga e respondeu: "E eu de ti".

Leia Também: Bárbara Bandeira e o dia em que viu o filho de Angie Costa após o parto