As feições parecidas com as dos dias de hoje não dão para enganar. A reposta é Bárbara Bandeira.

A artista portuguesa recorreu ao Instagram para mostrar ao milhão de seguidores como era quando era criança.

Bárbara Bandeira tem atualmente 23 anos mas começou a sua carreira no mundo da música aos nove anos, quando entrou no programa da TVI 'Uma canção para ti'.

Mais tarde, a artista começou a participar nos concertos do pai, o cantor Rui Bandeira, e foi concorrente também no programa da RTP 'The Voice Kids', em 2013, onde interpretou a música 'One Night Only'.