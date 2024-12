Bárbara Bandeira e Dillaz são alvo de rumores que dão conta que os dois vivem um romance.

E parece haver mesmo provas que os artistas estão juntos. Começou a circular no Tik Tok um vídeo, onde Bárbara e Dillaz aparecem com os filhos do artista, Leonor e Leonardo, numa esplanada em Cascais.

Os dois fizeram a música 'Carro', em conjunto, no ano passado, trabalho esse que se tornou um sucesso.

Recorde-se que a intérprete teve uma relação de dois anos com Richie Campbell.