Parece que a época natalícia correu bem para Dillaz.

É que o cantor recebeu uma mota de presente de Natal e dada por... Bárbara Bandeira.

Nas redes sociais, o rapper partilhou uma foto da mota com a cantora a espreitar ao fundo. Dillaz utilizou ainda o emoji com um coração.

Será que esta partilha é um assumir da relação?

Recorde-se que os rumores de um possível relacionamento começaram no fim de novembro e os artistas já foram mesmo vistos juntos com os filho do rapper.



© Instagram - Dillaz

