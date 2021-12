Alexandra Daddario prepara-se para subir ao altar e trocar as alianças com o produtor Andrew Form.

A estrela 'White Lotus' está noiva, notícia que o seu representante confirmou ao E! News.

Informações que chegam depois de a atriz ter sido vista em público, na quarta-feira, em Los Angeles, com um anel suspeito com um diamante brilhante, como relata o Page Six.

Leia Também: Lindsay Lohan é pedida em casamento. Eis o anel de noivado