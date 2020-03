Tal como Katy Perry e Orlando Bloom, também Dennis Quaid, de 65 anos, e a noiva, Laura Savoie, de 26, decidiram adiar o casamento. O enlace estava marcado para este ano, mas será agora reagendado para outra altura.

Uma fonte próxima do casal contou à revista Us Weekly que os noivos garantiram que o motivo do adiamento da cerimónia não está relacionado com a pandemia do novo coronavírus.

Estes terão explicado a amigos e familiares que a decisão se prende com problemas relacionados com viagens. Algo que na realidade, ainda que indiretamente, poderá estar relacionado à Covid-19.

Importa lembrar que alguns países, como é o caso dos Estados Unidos da América, colocaram restrições relativas às viagens dos seus habitantes para destinos onde a pandemia está ainda longe de ser controlada.

