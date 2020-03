Katy Perry e Orlando Bloom estão noivos e planeavam subir ao altar este ano. No entanto, os planos do casal foram alterados.

De acordo com a revista People, o casamento iria acontecer no verão, no Japão, mas viram-se forçados a mudar a data por causa do coronavírus.

"Estava tudo pronto para ser no Japão, com 150 convidados. A Katy estava muito entusiasmada com a ideia de casar grávida. Eles estavam tão felizes, mas tiveram de adiar por causa do coronavírus", contou uma fonte à publicação.

Katy e Orlando ainda não falaram publicamente sobre os planos para o casamento, mas esta notícia chega depois do casal ter confirmado que está à espera do primeiro filho em comum.

