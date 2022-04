As homenagens, partilhas emotivas e mensagens de profundo agradecimento dirigidas a Eunice Muñoz não param de chegar às redes sociais. Depois das primeiras reações de amigos e colegas, surgem agora dezenas de outras partilhas que estão a comover a Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa foi das primeiras personalidades públicas a lamentar a perda. O Presidente da República prestou uma "emocionada homenagem" ao início da manhã, tendo mais tarde entrado em direto no programa 'Dois às 10'. "Era muito frequente receber bilhetinhos da Eunice Muñoz", revelou o chefe de Estado.

Ruy de Carvalho emocionou o país ao lembrar a última dança com Eunice Muñoz. O ator partilhou um videoclipe gravado recentemente pelos dois, lembrando que esta foi a última vez que dançaram juntos.

A SIC falou em "profunda perda" na sua reação à morte de Eunice Muñoz e lembrou a entrevista que a atriz deu a Daniel Oliveira e onde confessou que desejava que as suas cinzas fossem colocadas num poço na Amareleja.

Foi na TVI que Eunice Muñoz fez o seu último trabalho em televisão, uma participação "fascinante e comovente" na novela 'Festa é Festa'. Nas redes sociais, o canal partilha uma nota de pesar onde afirma não ter dúvidas de que está "um país inteiro de luto".

António Costa, Primeiro Ministro, reagiu afirmando convictamente que "Eunice Muñoz marcou de forma definitiva o teatro português". Foi decretado pelo governo luto nacional no dia do funeral da atriz.

Diogo Infante foi o autor de outra das homenagens mais emotivas. O ator confessou: "Estou desolado, devia ter ligado".

As últimas homenagens a surgirem nas redes sociais

Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, dia 15 de abril, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. A atriz, de 93 anos, estava no Hospital de Santa Cruz onde, de acordo com a TVI, deu entrada há dois dias. A notícia da partida daquela que é considerada uma das maiores atrizes portuguesas de todos os tempos chegou pela manhã, motivando nas redes sociais homenagens que prometem estender-se durante todo o dia.

Manuel Luís Goucha recorda a atriz como "a senhora das palavras e dos silêncios".

"Eterna, mítica, única. Vergo-me perante a sua extraordinária vida.

Obrigada por tudo", declara Rita Ferro Rodrigues.

Alexandra Lencastre lembrou uma foto ao lado de Eunice a declarou apenas: "Quando a admiração passa a amor".

Nuno Markl lembrou a inesperada participação de Eunice Muñoz nos diretos de Instagram de Bruno Nogueira que fizeram sucesso na quarentena - 'Como É Que o Bicho Mexe'.

"Haverá milhões de fotos da Eunice Muñoz melhores do que esta para assinalar o dia de hoje; mas esta é especial - houve uma noite incrível do Como É Que o Bicho Mexe (a de 25 de Abril de 2020) em que a lenda - que, na verdade, era das lendas mais gentis e humanas deste país - se tornou mais próxima que nunca e, por iniciativa dela, juntou-se ao Bruno Nogueira numa conversa onde, divertida, esteve à altura da loucura e da felicidade daquelas noites. Deixará saudades como a grande atriz e mulher que era", declara o radialista.

Iva Domingues pediu "aplausos, em pé".

"Todos os minutos, dias, meses, anos… serão poucos para homenagear a Eunice Munoz", realçou Sofia Alves na sua homenagem.

Ricardo Carriço recordou as palavras que Eunice lhe disse quando a conheceu na sua estreia em teatro: "Não desista nunca do teatro".

"A Eunice deixou-nos, mas tanto que nos deixou a Eunice", escreveu César Mourão.

Bárbara Guimarães declara: "Para sempre 'Mãe Coragem e seus filhos'.

Carla Andrino lembrou as ocasiões em que esteve ao lado da "querida e doce Eunice".

"Uma diva no palco e um ser humano disponível para todos", é assim que Lili Caneças recorda a atriz.

"A Atriz do Tamanho do Universo", escreveu Manuel Marques.

"O mundo perdeu fisicamente uma das suas melhores artistas", afirmou Heitor Lourenço.

Eduardo Madeira recorda Eunice Muñoz como "uma referência nacional. Um caso raro onde o talento e a afabilidade caminharam juntos".

Jorge Corrula lembrou o "sorriso largo e coração generoso" da icónica atriz.

"Eunice é Teatro", realçou Renato Godinho.

"Deixa-nos um legado enorme. Eunice será Eterna", escreveu Noémia Costa.

Sofia Grillo lembrou uma foto antiga ao lado de Eunice Muñoz.

"Obrigado, grande Eunice", agradeceu Fernando Rocha.

"Tanto haverá a dizer sobre si e esse tanto não chegará, porque a Eunice é maior do que todas as palavras", lê-se no emotivo texto de Sara Barradas.

Melânia Gomes quis apenas agradecer à atriz.

"Ternurenta, amorosa e com um lindo sorriso. Assim recordarei a Eunice. Sim, Manuel, és tu e a maior atriz portuguesa de todos os tempos", escreveu Frederico Amaral ao mostrar uma fotografia antiga do filho mais novo com Eunice.

