Depois de ter prestado uma "emocionada homenagem" a Eunice Muñoz, Marcelo Rebelo de Sousa entrou em direto através de chamada telefónica no programa 'Dois às 10', da TVI, para recordar a relação de amizade que tinha com a atriz.

"Era muito frequente receber bilhetinhos dela, com uma letra perfeita com mais de 90 anos de idade", recordou o Presidente da República ao conversar com Maria Botelho Moniz.

Nos bilhetinhos enviados por Eunice seguiam "comentários com sugestões, com ideias". E quando as questões não chegavam por escrito, a atriz, de 93 anos, aproveitava as noites para ligar ao chefe de Estado.

"Ela era notívaga, telefonava-me a meio da noite. Telefonava porque estava a pensar numa questão", contou, referindo que muitas das questões que a inquietavam estavam relacionadas com ajudas a pensar em colegas atores.

Por fim, Marcelo Rebelo de Sousa terminou a sua intervenção no programa da manhã da TVI com a sua única certeza sobre a eterna Eunice Muñoz: "Nós não a esqueceremos nunca".