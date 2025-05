Assim como Bárbara Norton de Matos, Sara Matos também se encontrou com o Presidente da República no Palácio de Belém, onde esteve a falar do seu percurso.

Um momento único que a atriz fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

"Foi uma honra receber este convite da Presidência da República para vir partilhar com jovens um bocadinho deste meu percurso nos 'Encontros no Palácio de Belém'. Que iniciativa boa! Foi um prazer passar a manhã com todos vocês", disse na legenda das imagens, incluindo do momento em que cumprimenta Marcelo Rebelo de Sousa.

