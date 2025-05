Esta semana, Marcelo Recebo de Sousa reuniu-se com artistas numa iniciativa com jovens alunos, no Palácio de Belém, em Lisboa, e entre as vozes que representaram a arte da representação esteve Inês Castel-Branco.

Este momento único foi destacado pela própria atriz na sua página de Instagram, onde mostrou algumas imagens e disse: "Não sei se gostei mais das palavras que o nosso querido Presidente disse sobre mim ou das perguntas maravilhosas destes alunos de quatro escolas que me receberam no Palácio de Belém para uma conversa sobre um pouco de tudo. Senti-me uma verdadeira princesa."

De recordar que Sara Matos e Bárbara Norton de Matos também estiveram no Palácio de Belém a falar do seu percurso, e encontraram-se com o Presidente da República.

