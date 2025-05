Assim como as colegas de profissão Sara Matos, Bárbara Norton de Matos e Inês Castel-Branco, também João Catarré marcou presença no Palácio de Bélem, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nas redes sociais, o artista fez questão de enaltecer o momento.

"Dia 8 de Maio de 2025 será uma data que ficará na minha memória para sempre porque, a convite da Presidência da República, tive o privilégio de falar sobre o meu percurso profissional e de responder às mais variadas perguntas de jovens de várias escolas do país.

Tudo isto aconteceu no Palácio de Belém, na iniciativa 'Encontros no Palácio'", referiu.

Segundo a informação disponivel no site da Presidência, esta iniciativa tem como objectivo "proporcionar diálogos de alunos do ensino secundário com artistas plásticos, atores, escritores e músicos".

"Com esta iniciativa, o Presidente da República sublinha a importância das artes e da cultura na construção da identidade portuguesa. As sessões têm a duração prevista de 60 minutos, dividindo-se em dois distintos momentos: apresentação da obra e do percurso do convidado; diálogo com os alunos e resposta às questões colocadas", pode ler-se.

