"Eunice Muñoz partiu hoje, aos 93 anos", lembra a SIC ao partilhar publicamente uma nota de pesar pela morte de uma das incontornáveis figuras da representação em Portugal.

"A atriz será para sempre lembrada como uma das figuras incontornáveis do teatro. São 80 anos de carreira que vão ficar para sempre na memória dos portugueses e no coração da arte nacional", realça a partilha, publicada nas redes sociais do canal.

Por fim, a SIC "lamenta esta profunda perda e deixa as condolências aos familiares e amigos".

Eunice Muñoz morreu no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. A notícia foi confirmada pelo filho em declarações à agência Lusa.

