A manhã de sexta-feira, dia 15 de abril, começa com um triste anúncio para o panorama artístico português. Morreu hoje Eunice Muñoz, um dos grandes nomes da representação e do espetáculo em Portugal.

A notícia, confirmada pelo filho à agência Lusa, chegou cedo e com ela chegaram igualmente as primeiras reações de figuras públicas, que usaram as suas redes sociais para uma última homenagem.

"Um sorriso de ternura imortal", declara o músico Agir.

Joaquim Monchique quis agradecer o contributo de Eunice para a a cultura portuguesa: "Muito , Muito Obrigado".

"A maior", declarou Cristina Ferreira.

Fernanda Serrano reagiu com enorme emoção a esta perda: "A Nossa Estrela Maior subiu… obrigada pelos ensinamentos, pelo talento, pela beleza, pelos tantos anos de interpretações brilhantes e únicas! Privilégio de termos partilhado momentos… obrigada por tudo o que nos ofereceu! Respeito. Admiração. Gratidão. Até sempre, nossa querida Eunice".

"Um grande aplauso! Eunice", pediu João Baião.

"Partiu a minha avó emprestada", começou por escrever Jorge Gabriel.

"Em inúmeros encontros, entrevistas, confessei-lhe que a minha admiração ultrapassava o plano profissional, a tal ponto que a tratava como sendo íntima, da família. O reconhecimento como uma das maiores atrizes da nossa história há muito que era unânime. A 'avó' Eunice Muñoz viveu intensamente, entregou-se inteira ao que acreditava ser o melhor para si", realçou ainda, dedicando "um baraço" especial à família da atriz.

José Castelo Branco junta-se às homenagens lembrando que a atriz morreu precisamente no dia em que se celebra a sexta-feira santa.

"Semana Santa, o senhor nosso Deus quis comemorar a morte e ressurreição do seu filho com a grande dama do teatro português Sra D. Eunice Muñoz. Em choque fiquei com a notícia, porém meditei nesta sexta-feira Santa, que melhor dia não podia ser escolhido! Foi a Vontade do todo poderoso", escreve o famoso socialite, que assegura ter tido oportunidade de privar como amigo com a atriz.

Eunice Muñoz morreu no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, disse à agência Lusa o filho da atriz.

Leia Também: Morreu a atriz Eunice Muñoz aos 93 anos