Eunice Muñoz despediu-se dos palcos do teatro com a peça 'A Margem do Tempo', que esteve em cena no auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, e na qual contracenou ao lado da neta - Lídia. Este foi o último trabalho no qual pisou as tábuas, em novembro de 2021, tendo a atriz na mesma altura gravado aquele que seria também o seu derradeiro projeto na televisão.

A artista, na altura já com 93 anos, fez uma participação especial na novela 'Festa é Festa', da TVI.

Eunice contracenou na divertida trama ao lado de Maria do Céu Guerra. As duas gravaram uma cena cómica que foi recebida pelo público com enorme emoção.

Júlio Isidro partilhou em janeiro deste ano, quando as cenas da novela foram para o ar, um desabafo onde assume que este momento entre as duas atrizes foi "fascinante e comovente".

"Estava a acontecer um instante a tocar o sublime no registo cúmplice destas senhoras da arte de representar. Fascinante e até comovente, o breve instante em que Eunice construiu um personagem tão divertido. Maria do Céu Guerra surpreende-me sempre em constantes criações", declarou o carismático 'senhor televisão'.

