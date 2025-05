Sendo uma das figuras mais emblemáticas da televisão portuguesa, Júlio Isidro é um nome incontornável e reconhecido na rua. Neste sentido, o apresentador da RTP não resistiu em partilhar com os admiradores do Facebook um encontro que teve com um grupo de jovens num centro comercial.

"O PESSOAL DA PESADA DO MILÉNIO ESTÁ COM O TIO JULIÃO", começou por referir.

"Centro Comercial Colombo. Um grupo de alunos da escola Virgílio Ferreira, aborda o dinossauro e faz uma foto sem barreiras etárias. Quando lhes disse que Virgílio Ferreira tinha sido meu professor no Camões exultaram. Dão me oxigénio estes jovens", completou.

