Dias depois da celebração do terceiro aniversário do filho Amadeo, Lídia Muñoz publicou na sua página de Instagram algumas imagens da festa de aniversário do menino.

A celebração contou com a presença de "amiguinhos da Amareleja", onde mora atualmente a família, e com "amiguinhos de Lisboa", além de familiares.

"Obrigada amigos e família por fazerem o Amadeo tão feliz", escreveu a mamã na publicação que mostra as imagens da festa.

De destacar que o menino - que é bisneto da falecida atriz Eunice Muñoz - completou três anos no dia 24 de outubro e é fruto da relação de Lídia com Tiago Durão.

