Ruy de Carvalho foi um dos primeiros grandes nomes do teatro português a reagir publicamente à morte de Eunice Muñoz. O ator, amigo próximo de Eunice, com quem contracenou diversas vezes, comoveu a Internet com a homenagem que decidiu prestar à sua tão querida "irmã".

"Esta foi a última vez que dançámos juntos...", começa por ler-se na legenda de um vídeo onde os dois atores surgem juntos em palco a dançar ao som de 'Quando nós formos velhinhos', de Rogério Charraz.

"Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir. Tu serás eterna", lamenta ainda o ator.

Eis abaixo o vídeo usado na partilha de Ruy de Carvalho:

Eunice Muñoz morreu hoje, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos.

