Às primeiras reações à morte de Eunice Muñoz seguiram-se centenas de partilhas nas quais a atriz portuguesa, que morreu esta sexta-feira aos 93 anos, é lembrada e homenageada.

Entre os muitos tributos feitos em honra de Eunice Muñoz destacam-se aqueles em que figuras públicas portuguesas resolveram lembrar momentos marcantes que viveram ao lado da atriz.

Veja na galeria as imagens e as fotografias que nomes como Catarina Furtado, Andreia Rodrigues ou Inês Herédia tornaram públicas para lamentar, com enorme tristeza, a morte da eterna Eunice Muñoz.

