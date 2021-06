Depois de ter marcado presença no programa 'Júlia', Fátima Lopes voltou esta sexta-feira, dia 18, a aparecer na antena da SIC.

A comunicadora esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião no 'Casa Feliz'.

Após a sua participação no formato matutino da estação de Paço de Arcos, Fátima Lopes usou as suas redes sociais para agradecer o carinho com que foi recebida.

"Que bom foi rever a doce Diana Chaves e o querido João Baião. Obrigada por me terem recebido com imenso carinho na vossa 'Casa Feliz'", declara a comunicadora, que saiu da TVI no início deste ano.

