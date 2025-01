Não, João Baião não está de saída da SIC. A garantia foi dada pelo próprio apresentador através de uma partilha nas redes sociais, neste caso, o Instagram.

Conforme poderá ver pela imagem de seguida, o também artista, de 61 anos, escreve "falso" numa imagem de uma notícia que dava a sua saída como garantida.

Vale notar que Baião é uma das grandes apostas do canal de Paço de Arcos. Para além de fazer duo com Diana Chaves no programa das manhãs 'Casa Feliz', o comunicador anima os domingos dos telespectadores no formato 'O Domingão'.



© Instagram - João Baião

Leia Também: "Tenho tempo para parar daqui a 2 anos. Sabes que me vou reformar?"